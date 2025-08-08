Aug 8, 2025 9:37 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عون: بات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج وأن يكون المغترب حاضراً في إعادة الإعمار والمشاريع الكبيرة في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o