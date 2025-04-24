المركزية - ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو Aroldo Lazarro في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا مع وفد من "اليونيفيل"، ان "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتا".

واشار الرئيس عون الى ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم"، واكد ان "عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الامن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".

ولفت الى ان احد "اهداف زياراته الى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية ونحن نلقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية"، واكد ان "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وان التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها".

وكان الجنرال لازارو استهل اللقاء بتهنئة الرئيس عون بعيد الفصح المجيد وقدم له التعازي باستشهاد الضابط والعسكريين الاثنين في الانفجار الذي وقع الاحد الماضي اثناء نقل قذيفة غير منفجرة لتعطيلها وتفجيرها.

وعرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي اجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الامن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة"، مؤكدا "المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من "اليونيفيل" كل دعم وتنسيق".

وفد معهد UNITAR: واستقبل الرئيس عون مدير قسم السلام في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث – UNITAR ايفاريست كرامبيزي Evariste Karambizi ومدير القسم الديبلوماسي في المعهد ربيع حداد اللذين اطلعا رئيس الجمهورية على النشاطات التي يقوم بها المعهد والمساعدات التي يقدمها لعدد من الدول وبينها لبنان في مجالي التجهيز اللوجستي والتدريب.

وابلغ كرامبيزي الرئيس عون ان المعهد "سوف يقدم دعما للجيش اللبناني بقيمة 17 مليون يورو يخصص للتجهيز وتدريب الوحدات العسكرية التي قرر لبنان ارسالها الى الجنوب والبالغ عددها 4500 عسكري بهدف تحقيق الاستقرار والامن في أماكن انتشار الجيش تطبيقا للقرار 1701".

كذلك أشار الى "مساعدات أخرى يتم اعدادها لمساعدة لبنان لا سيما القوات المسلحة فيه".

الرئيس عون: وشكر الرئيس عون الوفد على "الاهتمام الذي يبديه المعهد بلبنان والدعم الذي يقدمه"، وكانت مناسبة عرض فيها رئيس الجمهورية للأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية والأمنية الأخيرة، إضافة الى الإجراءات الاصلاحية التي بدأها لبنان مؤخرا.

وفد قبرصي: واستقبل الرئيس عون الممثلين الرسميين للموارنة في قبرص النائب جون موسى والوزير السابق جيورجيوس لاكوتريبس اللذين نقلا اليه تهاني موارنة قبرص بانتخابه رئيسا للجمهورية وتمنياتهم له بالتوفيق، وعرضا للعلاقات القبرصية - اللبنانية التي سوف تشهد تطورا نوعيا نظرا للعلاقة المميزة التي تجمع بين الرئيس عون والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الذي كان اول رئيس جمهورية اجنبي زار قصر بعبدا مهنئا في اليوم التالي لانتخاب الرئيس عون.

وتناول الوفد القبرصي وضع القبارصة الموارنة ومعاناتهم وظروف عيشهم لاسيما وانه يتعذر عليهم الانتقال إلى قراهم والسكن فيها لوجودها في الشطر التركي من قبرص.

وتمنى عضوا الوفد على الرئيس عون "السعي مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان لايجاد حل لاوضاع هذه القرى وسكانها وذلك خلال زيارته لتركيا تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس التركي".

ثم تطرق البحث الى سبل تفعيل العلاقات بين لبنان وقبرص في المجالات كافة، ونقل النائب موسى الى الرئيس عون تحيات الرئيس القبرصي مجددا دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة قبرص.

ذكرى الإبادة الأرمنية: من جهة أخرى، اعتبر رئيس الجمهورية أن الذكرى العاشرة بعد المئة للإبادة الأرمنية ليست مجرد استذكار لحدث تاريخي مؤلم، بل هي تأكيد على اهمية الالتزام بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وتذكير للعالم بضرورة الوقوف في وجه كل أشكال العنف والتطرف والإقصاء.من هنا، يجدد لبنان اليوم موقفه الثابت والداعم للشعب الأرمني في نضاله السلمي لتحقيق هذه المبادئ .

واضاف الرئيس عون: "لقد أثبت المواطنون اللبنانيون من أصل أرمني، عبر تاريخهم الطويل على أرض لبنان، أنهم مثال للانتماء الوطني الصادق وللإسهام البنّاء في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية. فكانوا دائماً جزءاً لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية بتعدد مكوناتها.

وختم الرئيس قائلا: "رحم الله ضحايا الإبادة الأرمنية وجميع ضحايا الظلم والعدوان في كل مكان، وحفظ الله لبنان وشعبه من كل سوء".

وزيرة الشباب: وبعد الظهر، استقبل رئيس الجمهورية، وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقداريان التي أوضحت انها وضعت رئيس الجمهورية في صورة الجهود التوافقية التي تقوم بها، للوصول الى انتخابات بالتزكية للجنة الأولمبية اللبنانية.

ابي رميا: واستقبل الرئيس عون، رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون ابي رميا، وعرض معه شؤوناً عامة ورياضية.

رئيس رابطة سيدة ايليج: واستقبل الرئيس عون، وفداً من رابطة سيدة ايليج ضم رئيسها السيد فادي الشاماتي، والسادة: صعود أبو شبل، كلوفيس الشويفاتي، وتيدي أبو رجيلي. وعرض الوفد لنشاطات الرابطة في الحقلين الروحي والاجتماعي، والرعاية التي يؤمّنها البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لعملها.

وقدّم الوفد الى الرئيس عون، ايقونة سيدة ايليج، وكتيّباً تحت عنوان" لبنان 1919- 2024 تاريخ دون عِبر"، وهو يرسم الخط الزمني للاحداث في لبنان من العام 1919 وحتى العام 2024، وذلك انسجاماً مع رسالة الرابطة التي تهدف الى تنقية الذاكرة اللبنانية من آثار الحروب والنزاعات، مع تعزيز ثقافة التسامح وحل النزاعات بطرق سلمية، بعيداً عن لغة العنف.

وأوضح الوفد انه اعتمد في هذا العمل الموضوعية الكاملة حيث تم عرض الوقائع كما حدثت، من دون أي تحريف او تشويه، وترك للقارىء الحرية في تحليل الاحداث واستخلاص العبر. وأمل الوفد ان يكون هذا المشروع نقطة انطلاق نحو رؤية اكثر شمولية وموضوعية لتاريخ لبنان المعاصر، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية وتماسكها.

