Jul 31, 2025 10:04 AMClock
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عون: القضاء مُطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة وهذا مسار تصاعدي وغير كيدي يتطلب تراكم تجارب وإيماناً بالجسم القضائي وتفلّتاً من الضغوط السياسية

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