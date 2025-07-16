المركزية - تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم دعوة رسمية من رئيس جمهورية تشيكيا Peter Pavel لزيارة بلاده، نقلها الموفد الرئاسي مستشار الامن القومي السيد Tomas Pojar في حضور سفيرة تشيكيا في لبنان السيدة Ester Lauferova والمدير العام لمكتب العلاقات الخارجية Vladimir Posolda والسيدة Lydia Skolilova من السفارة التشيكية في لبنان.

وجاء في رسالة الرئيس التشيكي: "ان لبنان وتشيكيا تربطهما علاقات ودية طويلة المدى، كما ان تعاوننا يتعزز ويتعمق حيث يبقى لبنان شريكا أساسيا لتشيكيا في منطقة الشرق الأوسط. وانا على ثقة بقدرة روابطنا الثنائية على النمو أكثر فأكثر".

وعبر الرئيس التشيكي في رسالته عن تطلعه "الى فرصة للقاء الرئيس عون شخصيا لمناقشة مسار التعاون الثنائي في المستقبل ولتبادل وجهات النظر حول التطورات الحالية ليس في المنطقة فحسب بل على نطاق أوسع".

وأعرب الموفد الرئاسي التشيكي عن ترحيب بلاده بزيارة الرئيس عون، مجددا تأكيد دعم تشيكيا للبنان في مختلف المجالات لاسيما تمديد تقديم المساعدات للجيش اللبناني في المعدات والتغذية والأدوية. وأعرب عن" استعداد بلاده لتقديم المزيد من الدعم للبنان في المجالات التي يراها مناسبة وضرورية".

وشكر الرئيس عون الرئيس التشيكي على دعوته وحمّل موفده الرئاسي تحياته ورغبته في تلبية الدعوة، شاكرا الدعم الذي تقدمه تشيكيا للبنان وللجيش اللبناني، مستذكرا الزيارة التي قامت بها وزيرة الدفاع في تشيكيا الى لبنان قبل عامين وتم خلالها وضع اطر التعاون بين لبنان وتشيكيا في المجال العسكري.

وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والتطورات في المنطقة والعلاقات بين لبنان وأوروبا.

النائبة في البرلمان الفرنسي Amélia Lakrafi: واستقبل الرئيس عون النائبة في البرلمان الفرنسي عن الفرنسيين في الخارج Amélia Lakrafi والنائب الرديف الدكتور جو مكرزل، ومنسقة حزب النهضة الفرنسي في لبنان ريتا صعب، وذلك لمناسبة الزيارة التي تقوم بها النائبة Lakrafi الى لبنان في إطار زياراتها الى الدول التي تمثل الفرنسيين فيها في البرلمان.

وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية- الفرنسية ودور مجلس النواب الفرنسي في تعزيزها وتطويرها.

ونوه الرئيس عون بالدعم الذي يقدمه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للبنان، والدور الذي يلعبه في سبيل تعزيز الاستقرار الأمني في الجنوب وكافة المناطق اللبنانية، إضافة الى المبادرات التي يقوم بها لمساعدة لبنان في مرحلة استعادة النهوض الاقتصادي.

الرئيس والأعضاء الجدد لمجلس الانماء والاعمار: واستقبل الرئيس عون، الرئيس الجديد لمجلس الانماء والاعمار محمد علي قباني والأعضاء الجدد في المجلس: نائب الرئيس يوسف كرم، نائب الرئيس إبراهيم شحرور، الأمين العام غسان خير الله، حسام عيتاني، فراس أبو دياب، جورجيو كلاس.

والقى قباني كلمة شكر فيها باسم مجلس الإدارة الجديد الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية به وبأعضاء المجلس معتبرا ان امامهم " مهمة صعبة ليست اصعب من مهام الرئيس عون"، متعهدا "ببذل الجهود اللازمة لتطوير مجلس الانماء والاعمار ليواكب الورشة الإصلاحية في الدولة". واكد" العمل لرفع اسم لبنان عاليا من خلال أداء شفاف ونزيه".

وتحدث أعضاء المجلس فأكدوا " العمل كفريق واحد لتمكين مجلس الانماء والاعمار من أداء دوره كاملا".

ورحب الرئيس عون برئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس الانماء والاعمار متمنيا لهم التوفيق في مسؤولياتهم الجديدة منوها "بكفاءاتهم وخبراتهم التي أدت وحدها الى اختيارهم من مجلس الوزرا".

وقال: "التحديات امامكم كثيرة ولكن ليس هناك من مستحيل. ليس لدينا ترف الوقت وبالتالي لا يجوز إضاعة أي دقيقة لان دول العالم تنظر الينا وتراهن على تمكننا من النهوض بالبلاد. ان الظروف الاستثنائية تتطلب قرارات استثنائية، فتصرفوا وفق ما يمليه عليكم ضميركم ولا تسعوا الى إرضاء أحد. اعملوا كفريق متضامن يقدم المصلحة الوطنية على ما عداها ولا تتجاوبوا مع أي تدخل سواء كان حزبيا او سياسيا او دينيا، بل طبقوا القانون ولا تتأثروا بالحملات التي يقوم بها البعض واحذروا الشائعات. عليكم ان تنقلوا مجلس الانماء والاعمار من مكان الى آخر والثقة بكم سوف تتعزز من خلال انتاجكم، فانتم صورة البلد في الداخل والخارج".

ودعا الرئيس عون رئيس وأعضاء مجلس الانماء والاعمار الى" وضع أولويات في العمل لاسيما إعادة تحريك القروض التي جمدت نتيجة الظروف التي مر بها لبنان خلال الأعوام الماضية، بحيث يكون عمل المجلس على مستوى الوطن ككل".

مركز تموز للدراسات

هذا، واكد رئيس الجمهورية أن "ما يجمعنا كلبنانيين هو هوية واحدة وعلم واحد ومصير واحد"، مشيرا الى انه "عندما يصير ولاؤنا للوطن وليس للمصالح الضيقة وللطوائف، فإن مشاكلنا تسوَّى". ودعا الى ان "تكون لنا نظرة وطنية للبنان لا نظرات قائمة على المصالح الشخصية والطائفية والمذهبية، الامر الذي يساهم في حل الكثير من مشاكلنا الداخلية، وإعادة الثقة بين المكونات اللبنانية كافة، لأن هذا هو التفكير الوطني السليم".

ورأى الرئيس عون انه "من غير المنطقي اننا اصبحنا في القرن الحادي والعشرين، ولا زلنا متقوقعين حول الطائفية والمذهبية، والبعض يمذهب المشاكل التي نعاني منها، ما يعيق تحقيق محاربة الفساد"، معتبرا ان "اكبر خطأ إستراتيجي للبلد هو إلغاء خدمة العلم، إذ ان عملية بناء الوطن تنطلق من التربية القائمة على القيم المشتركة".

وشدد رئيس الجمهورية على ان "تسعير الخطاب الطائفي خدمة لمصالح البعض لا يفيد بل يساهم في تدمير القيم المشتركة التي تجمعنا كلبنانيين الى بعضنا كشعب واحد"، مؤكدا على "أهمية الحرية المسؤولة التي لا تتخطى سقف الأمن القومي كما في أرقى الديمقراطيات، فليس من المسموح التعرض لأشخاص ولكرامتهم وللمقامات الدينية تحت أي شعار طائفي او مذهبي، ولا إهانة البلد، ولا التعرُّض للدول الشقيقة والصديقة".

كلام الرئيس عون جاء خلال لقائه، بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفدا من مركز تموز للدراسات والتكوين على المواطنية برئاسة الدكتور ادونيس العكرة.

في مستهل اللقاء، شكر عكرة استقبال الرئيس عون للوفد، مشيرا الى ان "المجلس مكون من ممثلي مؤسسات وجمعيات ثقافية وإجتماعية". وذكر ان "الهدف الوطني الأساسي للمركز هو الغاء الطائفية السياسية المطروح على اللبنانيين منذ العام 1943 أي منذ 82 سنة ولم يتحقق"، مؤكدا ان "1400 سنة من تجربة دولة دينية لم تنتج مواطنين بل مؤمنين اتباع".

وأشار الى ان "المركز خرج بمشروع الدولة المدنية مع مضمون له قائم على مبدأ المواطنية، التي تعني نظاما قائما على مواطنين متساوين في الواجبات والحقوق هم مصدر السلطات، لا سيما وان هذا المبدأ موجود في صلب "وثيقة الاخوة الإنسانية" التي وقعّها كل من الحبر الأعظم البابا فرنسيس وسماحة شيخ الأزهر احمد الطيب، لبناء دولة المواطنة، على ان تقوم وزارتا التربية والثقافة بإدخال التعليم على المواطنية في صلب تربية النشء الجديد".

وقدم عكرة الى الرئيس عون مشروعا تحت عنوان "المصالحة بين الدين والمواطنية تأسيسا للدولة المدنية في لبنان"، غايته تطبيق البند "ح" من مقدمة الدستور ومضمون المادة 95 منه بهدف "إلغاء الطائفية السياسية" من النظام الدستوري القائم في لبنان وإحلال النظام المواطنيّ الديمقراطي بديلا.

ودعا عكرة الرئيس عون الى "الأخذ بالإعتبار هذا التوجه، والمبادرة الى تنفيذ الإجراء الدستوري على اساس تشكيل الهيئة الوطنية برئاسة رئيس الجمهورية، بحيث تضم بالإضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شخصيات سياسية وفكرية وإجتماعية، وفق ما تنص عليه المادة 95 من الدستور، لكي تباشر مهامها بدراسة اقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية والقوانين المتصلة بها، وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء، ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية، كما توجب المادة المذكورة".

سقلاوي

الى ذلك، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني (الريجي) ناصيف سقلاوي مع وفد ضم المفوضين: جورج حبيقة، عصام سلمان، مازن عبود، مفوضة الحكومة لدى الريجي ميرنا باز، والمراقبة المالية كارول عون.

في مستهل اللقاء، عرض سقلاوي ابرز ما حققته إدارة "الريجي" من إنجازات خلال الأعوام الماضية، لافتا الى ان "النتائج المالية للعام 2024 أظهرت انه بلغت تحويلات الريجي للخزينة 402 مليون دولار"، آملا ان "تتجاوز هذه التحويلات في العام 2025 الـ500 مليون دولار".

ولفت الى ان "المبالغ الشهرية التي يتم تحويلها الى الخزينة عن العام 2025 تصل الى 30 مليون دولار شهريا وتتضمن الأرباح والرسوم والضرائب".

وأوضح ان "إدارة الريجي حصلت على شهادة الأيزو لسنوات عدة متتالية تقديرا لتنظيم العمل من جهة ولجودته من جهة أخرى"، مشددا على "ضرورة استمرار دعم البلدات المعنية بزراعة التبغ". واكد ان "جهاز مكافحة التهريب في الريجي أظهر فعالية كبرى على الرغم من قلة عديده، إذ لا يتجاوز عدد افراده 44 شخصا يعملون على كامل الأراضي اللبنانية لمكافحة التهريب".

ونوه الرئيس عون بعمل إدارة "الريجي" وبالجهود التي يبذلها سقلاوي ومعاونوه لا سيما "خلال الفترات الصعبة التي مر بها لبنان والتي واجهتها إدارة الريجي بإرادة صلبة وتصميم كبير على استمرار العمل في هذه المؤسسة الوطنية التي ترفد الخزينة اللبنانية سنويا بإيرادات مالية تساهم في تعزيز مداخيل الدولة".

وقال الرئيس عون: "ان وجود الإرادة وحسن الادارة يشكلان عاملين أساسيين في جعل الريجي موضع ثقة ليس في الداخل فحسب بل في الخارج، خصوصا ان ثمة شركات عالمية تتعاطى مع الريجي على أساس الثقة".

وتمنى ان تستمر "الريجي" في عملها لا سيما "لجهة مكافحة التهريب ومساعدة العائلات اللبنانية التي تشكل شتلة التبغ مصدر عيشها".

كركلا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون المايسترو عبد الحليم كركلا مع وفد من فرقة كركلا قبل ايام من سفرها الى موسكو لتقديم المسرحية الاستعراضية "الف ليلة وليلة" على خشبة مسرح "البولشوي"، وهي المرة الاولى التي تدعى فيها فرقة عربية الى هذا الصرح العريق.

وخلال اللقاء، أعرب المايسترو كركلا عن سعادته بأن تعتلي فرقته مسرح "البولشوي" لـ"ترفع اسم لبنان عاليا، وتؤكد ان حضوره الفني والثقافي يبقى سمة بارزة وميزة فريدة في العالم".

واشار الى أن الفرقة ستقدم مسرحية "الف ليلة وليلة" على مدى ثلاثة ايام بلغة معاصرة، لافتا الى ان "رسالة مسرح كركلا كانت منذ انطلاقته ولا تزال وهي ارساء معالم ابداعية جديدة، تعكس التمسك بالتراث الاصيل ليبقى الماضي حيا في ضمير الحاضر".

وشرح مخرج المسرحية ايفان كركلا الظروف التي رافقت دعوة ادارة مسرح "البولشوي" للفرقة لتقديم عملها المسرحي، معتبرا ان "هذا الحضور لأول فرقة عربية على هذا المسرح العالمي هو حضور للبنان الحضارة والفكر والثقافة والفن".

وهنأ الرئيس عون المايسترو كركلا وفرقته على هذا الانجاز الكبير، معتبرا انه "على رغم الظروف الصعبة التي مر بها لبنان فإن فرقة كركلا استطاعت ان تكون حاضرة وإنها مثل نجمة مشعة في سماء لبنان والعالم، وها هي في محطتها الجديدة على مسرح "البولشوي" تبرز مجددا رسالة لبنان الحضاري والثقافي وترفع اسمه عاليا، وتؤكد ان لبنان منارة واشعاعه يصل الى دول العالم ولن ينطفئ ابدا". وتمنى "التوفيق للفرقة على رحلتها الى موسكو، مشيرا الى أن "اللبنانيين سوف يتابعون بكثير من الفخر هذا الحدث الفني الكبير".

وضم وفد فرقة كركلا: حنينة كركلا، المخرج ايفان كركلا، الكوريغراف اليسار كركلا، الفنانة هدى حداد، المطرب جوزف عازار، عمر كركلا، المطرب سيمون عبيد، فاليريا كركلا، نائل شهاب، اعتدال حيدر، تارا ماريا آبلا، الدكتورة سارة بوضرغم وغابريال كونتريراس.