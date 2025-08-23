أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عضو الكونغرس الأميركي السيناتور دارين لحود خلال استقباله له مساء اليوم في قصر بعبدا، أن "لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على الورقة التي حملها السفير توماس باراك الذي سيزور لبنان مع السيدة مورغان اورتيغوس يوم الثلاثاء المقبل"، نافيا "أن يكون لبنان تبلغ رسميا ما تردد في الإعلام عن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب".

وشدد الرئيس عون أمام السيناتور لحود والنائب في مجلس النواب الأميركي ستيف كوهين والوفد المرافق في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون على "أهمية التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)"،لافتاً إلى "خطورة إنهاء مهمتها في القريب قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين وانهاء انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دوليا واستكمال تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته".

ولفت الرئيس عون السيناتور لحود والوفد المرافق إلى "المهام الواسعة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني والتي تشمل الأراضي اللبنانية كافة"، مشيرا إلى ان "مهمات الجيش لا تقتصر فقط على ضبط الأمن الداخلي إنما تشمل أيضا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وحماية الحدود ومراقبتها، ناهيك عن مهمات أمنية مختلفة"، داعيا الولايات المتحدة الأميركية إلى "الاستمرار في دعم الجيش بالعتاد والتجهيزات اللازمة إضافة إلى دعم العسكريين ماديا نظرا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها".

وتحدث الرئيس عون عن "مضي الحكومة اللبنانية في إنجاز الإصلاحات المطلوبة على مختلف المجالات إضافة إلى مكافحة الفساد".

وتناول رئيس الجمهورية مع السيناتور لحود العلاقات اللبنانية السورية، فأشار إلى اللقاءات التي تمت مع الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين اللبنانيين والسوريين، لافتاً إلى أن "وفدا سوريا يتوقع أن يزور لبنان قريبا للبحث في المسائل المشتركة وأبرزها ضبط الحدود وعودة النازحين السوريين وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وكان السيناتور لحود هنأ الرئيس عون في بداية اللقاء على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، مؤكدا على "جهوزية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمساعدة لبنان على تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد وتفعيل النهوض الاقتصادي فيه".

في اليرزة:

والى ذلك، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة بعد ظهر اليوم، وفد الكونغرس الأميركي ضم النائبين لحود وكوهين بحضور السفيرة جونسون مع وفد مرافق.

خلال اللقاء، جرى بحث الأوضاع العامة في لبنان وآخر التطورات، وتم التشديد على الدور الأساسي لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل في ظل الأوضاع والصعوبات الاستثنائية التي يمر بها لبنان.