Jun 23, 2025 10:16 PMClock
أخبار محلية
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عون اتصل بسلام مطمئنا.. وتقييم للتطورات المستجدة

اجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مساء اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام مطمئناً بعد هبوط الطائرة التي كانت تقله إلى قطر في مملكة البحرين بعد اغلاق المجال الجوي القطري نتيجة الاعتداء التي تعرضت له دولة قطر مساء اليوم . 
واجرى الرئيسان عون وسلام تقييما للتطورات المستجدة .

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