المركزية - بدأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته فور وصوله إلى مقر مؤتمر القمة العربية الإسلامية في فندق شيراتون في الدوحة، فزار في الثانية عشرة والنصف بعد ظهر اليوم، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جناحه في مقر المؤتمر، وعقد معه اجتماعا حضره رئيس الحكومة ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وعضو الوفد اللبناني إلى القمة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال.

في مستهل الاجتماع، جدد الرئيس عون ادانته للاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، مؤكدا وقوف لبنان إلى جانب قطر وتضامنه معها ومع الشعب القطري الشقيق. وشكر الرئيس عون أمير قطر على الدعم الذي تقدمه بلاده للبنان في مختلف الظروف مشيراً إلى أن هذا الدعم هو موضع امتنان جميع اللبنانيين.

ورد أمير قطر مرحباً بالرئيس عون والوفد المرافق شاكراً تضامن لبنان مع قطر وادانته للعدوان الاسرائيلي، مشدداً على وقوف قطر إلى جانب لبنان ودعمها الدائم للشعب اللبناني، وسعيها الدؤوب من اجل تحقيق الامن والاستقرار في لبنان.

على صعيد آخر، يتوالى وصول قادة الدول العربية والإسلامية إلى الدوحة للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة والذي ستبدأ أعماله في الثالثة بعد ظهر اليوم.

وكان رئيس الجمهورية وصل إلى مطار حمد الدولي في الدوحة لترؤس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في العدوان الاسرائيلي على قطر.

وكان في استقبال الرئيس عون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الثقافة عبد الرحمن بن حمد وعدد من المسؤولين القطريين، ووزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري ومندوب لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير علي الحلبي.

وبعد استراحة قصيرة في صالة الشرف الأميرية، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر المؤتمر في فندق شيراتون .

ويضم الوفد الرسمي المرافق للرئيس عون، إلى الوزير رجي، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية العميد اندره رحال، والسفيرة بري والسفير الحلبي والمدير العام للمراسم والعلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومدير الإعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا.

وكان رئيس الجمهورية غادر مطار رفيق الحريري الدولي في التاسعة قبل ظهر اليوم الاثنين متوجها إلى دولة قطر ليترأس وفد لبنان إلى مؤتمر القمة العربية الإسلامية الطارئة للبحث في الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر.



