أبرز الأحداث
عون أمام وفد "المؤتمر الوطني للأحزاب الشبابية والمنظمات الطلابية": جميع اللبنانيين خسروا، وليس فريقًا واحدًا، فالاختلاف في وجهات النظر والمواقف حقٌّ مشروع، أما الخلاف فهو مدمّر

