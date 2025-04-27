رأس النائب البطريركي المطران انطوان عوكر، والمشرف العام لجماعات الرحمة الإلهية في لبنان راعي ابرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر، ممثلين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس عيد " الرحمة الإلهية " على مذبح كنيسة الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي "كابيلا القيامة "، بمشاركة المرشد العام الأب ميلاد السقيم، رئيس مزار سيدة لبنان_حريصا الأب فادي، الأب جورج يرق، وعدد من المطارنة والكهنة والراهبات، في حضور قنصل جمهورية موريتانيا إيلي نصار، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لتلفزيون "تيليلوميار" جاك كلاسي، جماعات الرحمة الإلهية في لبنان، وحشد من الفاعليات والمؤمنين.

بعد الإنجيل المقدس، القى عوكر عظة تناول فيها معاني العيد الذي كرسه قداسة البابا القدّيس يوحنا بولس الثاني منذ العام ٢٠٠٠ ليكون الأحد الثاني بعد الفصح، مستهلا عظته بنقل شكر وتحيات البطريرك الراعي للمؤمنين، الذين صلوا على نية شفائه، وتعازيه بفقدان العالم والكنيسة لقداسة البابا فرنسيس، ومباركته لجماعات الرحمة الإلهية في يوبيلهم الخامس والعشرين.