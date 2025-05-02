المركزية - لفت الوزير السابق موريس سليم بعد زيارته لمتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، الى أن "زيارتي اليوم لسيادة متروبوليت عاصمتنا بيروت سيدنا الياس عوده للمعايدة بالفصح المجيد وقيامة السيد المسيح. وفي هذه المناسبة، تمنينا لسيادته الصحة الدائمة والعمر الطويل وأن تنعاد هذه المناسبة على شعبنا بالخير والأمان وأن يعم الاستقرار بلدنا ونتمكن من الخروج من هذه الظروف الصعبة التي يمر بها بهمة كل المسؤولين وبإرادة شعبنا الطيب والمحب لبلدنا العزيز علينا والمتميز رغم كل ما يمر به من أزمات".

وختم متمنيا، أن "تكون الأيام الآتية أيام خير على بلدنا واستقرار لما فيه خير كل أبناء شعبنا، وإن شاء الله يعم السلام والاستقرار محيطنا حتى يعود الهدوء ونبدأ بمرحلة النمو في ظل إرادة وجهد وتعب كل المسؤولين عن البلد".

ثم استقبل المطران عوده، المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس يرافقه العميد جميل طعمه والعقيد إيلي وهبه.