اندلع حريق هائل في بلدة عين الحور - الشوف وامتدّت النيران الى محيط الكنيسة والمنازل، فيما ناشد الأهالي المعنيين التحرّك لإخماده سريعاً.

فيديو: https://www.mtv.com.lb/news/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1599838/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88--%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%82--%D9%8A-%D9%87%D8%AF-%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84

وواصلت فرق الإطفاء في المديرية العامة للدفاع المدنيّ تنفيذ عملياتها الميدانية على مدى ساعات الليل لمكافحة الحريق الواسع الذي اندلع بعد ظهر الجمعة، في منطقة تقع بين بلدات الدبية والبرجين وبكشتين – قضاء الشوف.

وآزرتها طوافتان تابعتان للقوات الجوية في الجيش اللبنانيّ.

وأوضحت دائرة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدنيّ، أنّ فور تلقي غرفة العمليات المركزية أول بلاغ قرابة الساعة الرابعة، توجّهت فرق الإطفاء من مراكز متعددة إلى الموقع، حيث باشرت مهامها من عدّة محاور.

كما اندلع حريق، اليوم السبت، في منطقة ذوق مصبح في موقعٍ قريبٍ جدّاً من الأبنية السكنيّة ويعمل الدفاع المدني على إخماده.