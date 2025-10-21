Oct 21, 2025 7:19 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة من موقع إسرائيلي مستحدث في تلة حمامص باتجاه اطراف الخيام وسهلها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o