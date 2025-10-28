Oct 28, 2025 6:16 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عمدة موسكو: وحدات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيّرة صباح اليوم كانت تتجه نحو العاصمة الروسية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o