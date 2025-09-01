Sep 1, 2025 8:54 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

نعمت عون: أرفض زواج القاصرات وجريمة الشرف فذلك عبارة عن عنف جسديّ ونفسيّ ونعمل على مشروع لعدم تزويج الفتاة قبل سنّ الـ18 ولا أحد يحق له الإدانة وكل جريمة تُحاكم في القضاء

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o