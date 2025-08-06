المركزية - زار وفد من "حزب الله" ضمّ النائبين علي عمار ورائد برو، والدكتور خليل فرحات، صباح اليوم ، رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي في منزله بالرملة البيضاء، وذلك ضمن الجولة السياسية التي يقوم بها "حزب الله "على عدد من القيادات السياسية، بحضور نائب رئيس التيار عثمان مجذوب ومستشار كرامي للشؤون السياسية علاء جليلاتي.

واشار بيان صادر عن العلاقات الاعلامية للحزب، الى ان" البحث تناول مختلف القضايا الطارئة على المستوى اللبناني ،كما تمّ التطرق لآخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية وخصوصاً في ما يتعلق بتطبيق القرار ١٧٠١ والقرار الصادر يوم امس عن الحكومة بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة".

وبعد اللقاء، شدد النائب عمار على “ضرورة عدم إفساح المجال أمام العدو الصهيوني لزرع الفتن التي قد تهدد السلم الأهلي”، مؤكداً أنّ “قيادة حزب الله بصدد تقييم ما جرى أمس، وعلى ضوء هذا التقييم يُتخذ القرار المناسب، فالحزب كان ولا يزال الطرف الأحرص على السلم الأهلي”.

وحول التطورات السياسية، أشار عمار إلى أنّ “الورقة التي حملها الموفد الأميركي توم برّاك لا يمكن وصفها بالأميركية، إنما هي إسرائيلية شكلاً ومضمونًا”، مضيفًا أن “على اللبنانيين التنبه لما تستهدفه إسرائيل عبر هذه الورقة، فالمقاومة والدولة التزمتا، فيما إسرائيل تبقى الطرف غير الملتزم”.

وختم عمار مؤكداً “حرص حزب الله على مؤسسة الجيش اللبناني، وعلى العلاقة التكاملية معه كصمام أمان للوطن”.