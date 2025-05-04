May 4, 2025 5:27 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني: من المبكر تقييم مسار المفاوضات مع أميركا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o