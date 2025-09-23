Sep 23, 2025 7:32 PMClock
علي لاريجاني: الأمن القومي ليس مسألة قابلة للتفاوض وشرط تحديد مدى صواريخنا بأقل من 500 كيلومتر يعني التخلي عن قدراتنا الدفاعية في وجه إسرائيل

