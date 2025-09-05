شدّد عضو كتلة “الوفاء المقاومة” النائب ​علي عمار​، في حديث إلى قناة “المنار”، على أنّ “سلاح المقاومة هو سلاح شرعي دستوريًا وقانونيًا، خصوصًا مع استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي”.

ورأى أنّ “الذي يريد نزع الشرعية عن سلاح المقاومة هو منزوع الشرعية، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة والدستور”، مضيفًا: “المقاومة تعطي فرصة للدولة التي لم تستطع حتى الآن وقف العدوان وتحرير الأرض والأسرى اللبنانيين”.

وعن موقف “حزب الله” من جلسة الحكومة التي رحب بخطة الجيش لحصر السلاح، أجاب عمار: “الحكومة كانت كمن كان فاقدًا لهويته ويحاول البحث عنها ونسي أنها في حاضنته الداخلية”، مؤكدًا أنّ “الإيقاع بين الجيش والمقاومة أمر لن يحدث”.

وقال: “حاضرون للنقاش فيما يتعلق باستراتيجية الأمن الوطني، لكن هناك من يخضع للإملاءات الخارجية”، مشيرًا إلى أنّ “سلاح المقاومة يُنزع حين تنزع أرواحنا جميعًا”، مضيفًا: “المقاومة تشكل قلقًا استراتيجيًا بالنسبة للعدو الإسرائيلي”.

وأكّد عمار “أننا لن نسمح لأحد باستدراجنا إلى حرب أهلية”، مشددًا على “أننا نستطيع أن نواجه كل ما يخطط له الإسرائيلي”.

واعتبر أنّ “رئيس الحكومة نواف سلام غير موضوعي، وأشعر أنّه غير متتبع للظروف التي مرّ بها لبنان”.