رأى النائب السابق مصطفى علوش في حديث ضمن برنامج "حوار اونلاين" عبر صوت لبنان وشاشة vdl24 ان الوضع لم يتعقد جراء كلمة امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم لأنه بالأصل معقد.

وقال: "لا يكفي اتخاذ القرار بحصر السلاح بيد الدولة، فهناك خطر داهم يهدد لبنان، وقد جاء هذا القرار بناء على معلومات تفيد بأنّ الإسرائيلي كان يُحضّر لعملية عسكرية كبيرة، باعتبار أن الدولة اللبنانية تتعاون مع الحزب".

ولفت الى ان هناك تقاطع مصالح بين ايران واسرائيل، وما من دولة تشكل خطرًا على اسرائيل، والدولة الوحيدة التي تشكل خطرًا عليها هي الولايات المتحدة.

وأضاف: "لبنان، لا يمكن ان يعود دولة موّحدة، فبعض اللبنانيين اليوم ينادون بالتقسيم، انّما هذا الأمر لا يمكن ان يتم دون سفك الدماء".

ورأى انّ على الدولة الاعلان انّ كل من لن ينفذّ قرار حصرية السلاح هو خارج عن القانون وحتى طرد الوزير الذي يمتنع عن تنفيذه.

وأشار الى أن الجيش اللبناني وضع الخطة، ولكن تنفيذها مرتبط بالظروف الملائمة لمنع سفك الدماء.

ورأى ان الشيخ نعيم قاسم مجرم ويجب ان يكون في السجن، فأهالي الجنوب خُدعوا من قبل الحزب، الذي جعلهم يعيشون "الوهم" بأن الحزب سيدمّر اسرائيل وبأنهم سيكونون بأمان، انّما حرب "الإسناد" عرّته وأظهرته على حقيقته.

وتابع: "بدلاً من التهديد والوعيد، فليبادر الشيخ نعيم قاسم إلى الهجوم على المواقع الإسرائيلية طالما يعتبر أن "الجنة" مصيره".

ولفت الى انّ فرض الهيبة على الأرض سيؤدي الى سفك الدماء، مشددا على ان الواقعية تفرض عليه التشاؤم.

وأكد ان قرار حصرية السلاح لا يمكن الرجوع عنه، ولكن سندفع ثمنه، والسؤال الذي يُطرح: "كيف سينفّذ؟"

وشدد على ان الدولة هي من تتخذ القرار بحمايتنا، ولكن بداية علينا نزع "الكفوف"، فالحزب لم يحمِ لبنان بل جلب الدمار والخراب له.

وأكدّ انّ الحكومة تقوم بواجبها، ولكن لو خرج الشيخ نعيم قاسم معلنًا أن السلاح سيكون بإمرة الدولة، لكان ذلك نصف الطريق إلى الحل.

واعتبر ان الخطط ستبقى حبرًا على ورق لان الجيش والحكومة سيتهيبان التنفيذ كي لا تسفك الدماء على الارض، والإشكال الكبير يكمن بما يخوّفون به أبناء الطائفة الشيعية بأنه سيصار الى تكليف جماعة أحمد الشرع التي لديها ثأر مع الحزب بالهجوم عليه، فدخل اسرائيل على الخط، معتبرا ان الحماية الوحيدة لكل اللبنانيين بالعودة الى الدولة وبقواها العسكرية وبتطبيق اتفاقية "الهدنة".

وشدد على ان مصير لبنان الـ10452 كلم مربع على المحك ونحن أمام مرحلة مخيفة واسرائيل سوف تصطاد بالمياه العكرة.