المركزية - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور النواب الاعضاء.

وقال علامة بعد الجلسة: "اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اليوم لدرس مشروع القانون واقتراح القانون المتعلق بتعديل الفقرة الاولى من المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر عام 1959 والمتعلق بنظام الموظفين وبالتحديد زيادة سن التقاعد للسفراء او العاملين في السلك الديبلوماسي من سن 64 الى 68، والمشروع والاقتراح يتحدثان عن النقطة نفسها وكان هناك كلام لوزارة الخارجية ولمجلس الخدمة المدنية وكل منهما أعطى راية والأسباب الموجبة والمسار الذي يجب اعتماده، وكان هناك اكثر من رأي بهذا الموضوع.

وأضاف: "البعض شدد على موضوع الشمولية عندما نتحدث عن الوظيفة العامة ومنهم من اعتبر انه لابد من التركيز على الشق المالي، والبعض طرح موضوع تحسين الضوابط التي تفيد القانون، وكذلك كان هناك كلام عن الأهلية والمسلكية اضافة إلى استحداث بعثات خارجية اضافية".

ولفت علامة على أنه تم الاتفاق على أخذ كل الملاحظات لدعم وتقوية اقتراح القانون ليكون عادلا والا يرتب اعباء إضافية على الخزينة ويراعي المطلوب اليوم للعمل الديبلوماسي.

وأشار الى أنه من المفترض أن يعقد الاسبوع المقبل اجتماعا وإصدار التوصيات بالنسبة لاقتراح القانون ومشروع القانون حيث تم دمجهما سويا.