المركزية - لفت سفير مصر في لبنان علاء موسى الى ان ما يعنينا هو ما يقوله الموفد الاميركي توم برّاك للمسؤولين اللبنانيين والمناخ العام ايجابي حول الطروحات التي قدّمت بالورقة.

وقال للـOTV: "لن اقف عند الحديث الصحافي لبرّاك ومدى دقته وقد يكون خانه بعض العبارات ولكن الاكيد ان هناك وضعا دقيقا تمر به الدولة اللبنانية عليها القيام بما عليها لتصحيحه".

أضاف: "البعض يستغل تصريحات برّاك ليحرّك الانظار عن شيء آخر لمصلحته الشخصية وهذا لا يفيد المصلحة العامة".

وأشار موسى الى ان الورقة الاميركية تتحدث عن حصرية السلاح بيد الدولة والرد اللبناني كذلك والوسيط الاميركي قادر ان يقدم الضمانات المطلوبة واعتقد ان الفترة المقبلة ستحمل اخبارا جيدة.

وقال: "عندما وافق حزب الله على انتخاب عون رئيسا للجمهورية وسلام رئيسا للحكومة فهو وافق ضمنا على تسليم السلاح".