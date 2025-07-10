Jul 10, 2025 3:26 PMClock
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عقيص: هل نريد بناء دولة خالية من السلاح غير الشرعي أو نريد أن نريح إسرائيل على الحدود فقط ونبقي شمال الليطاني وكلّ البلد ساحة صراع داخلية تُبقي لبنان الدولة الفاشلة في هذا الشرق؟

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