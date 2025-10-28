المركزية- كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص على منصة "اكس":

كنا نعتقد ان مقتل شاب لبناني على ارض لبنانية ببندقية فلسطينية يحملها فلسطيني وجوده اساساً على الأراضي اللبنانية غير مبرر، سيكون سبباً كافياً لنرى صباح اليوم التالي ارتال من دبابات الجيش وقوى الأمن تحاصر المخيّم لتوقف القاتل وتبدأ جدياً عملية سحب السلاح، دون اذن من احد، ودون تفاوض مع احد، ودون اجتماعات تنسيقية او تحضيرية او تبصيرية.

هل تكون دماء ايليو ابو حنا التي سالت غدراً وهباءً شرارة سحب السلاح الفلسطيني جدياً هذه المرة؟

الجواب عند الدولة بأمنها وقضائها.