المركزية- أوضح عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص في حديث لإذاعة "لبنان الحرّ" أنّ "إستراتيجية الامن الوطني يتمّ وضعها بعد عملية تسليم السلاح وفرض الدولة سيادتها على كامل الاراضي اللبنانية وليس قبلها لمناقشة كيف يجب أن نتعايش مع السلاح غير الشرعي، فهذه خدعة ومناورة كبيرة لن تمرّ على أحد ولن نقبل بها إطلاقاً".

وقال: "هناك اليوم تناقض بين خطابَين: الخطاب الرسمي للدولة والذي تمثّل بالقرارات التي إتخذتها الحكومة في 5 و 7 آب بنزع الصفة القانونية عن السلاح غير الشرعي والبدء بجمعه وحصره بيدها، والخطاب الآخر الذي يصدر مؤخراً عن حزب الله والثنائي الشيعي ومفاده أننا أعدنا بناء قدراتنا واستعدنا قوّتنا وعافيتنا، فمن نصدّق في هذا الوضع"؟.

أضاف عقيص: "أنا شخصياً مع مقاربة الهدوء والحكمة التي يعتمدها رئيس الجمهورية جوزف عون، لكن يجب عليه على الأقلّ أن يُعطي الشعب اللبناني إشارة أو انطباعاً انّ دولة اليوم هي غير دولة الأمس، وأن يطمئنه بأنها ستطبق القوانين على الجميع دون رادع أو خوف، وإلا فليبقَ هذا البلد غابة مفتوحة، وكلّ طرف يفعل عندها ما يراه مناسباً".

وتابع: "ليس لدينا أي مشكلة مع الرئيس عون ولا أيّ انتقاد في مقاربته للملفات المطروحة، فنحن نثق بتاريخه ومسيرته الوطنية وصدق نواياه، لكننا صراحة لا نعرف كيف سيصل الى الهدف المشترك بيننا وبينه المتمثّل بحصر السلاح وفرض هيبة الدولة".

وأكد عقيص أنّ "هناك هجوماً كبيراً على الرئيس سلام لأنه صلب وعنيد ويرفض التراجع عن قرار حصر السلاح، وتهدف خطتهم إما الى تدجينه وتطويعه عبر الضغط عليه ليصبح جزءاً من التركيبة، وإما تيئيسه لدفعه الى الاستقالة، ونحن ندعوه لكي يبقى ثابتاً في موقفه لأنّ كلّ المخلصين والشرفاء في لبنان وراءه".

وسأل عقيص: "بعد موافقة حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ماذا سيفعل اليوم حزب الله الذي رفع شعار إسناد غزة ونصرة الشعب الفلسطيني؟ هل سيغرّد وحده خارج السرب؟ فليتواضع الحزب وليقرأ المتغيّرات الجذرية التي حصلت في المنطقة بشكل صحيح وليستمع الى صراخ ووجع الشعب اللبناني، وخصوصاً بيئته، التي لم تعد يريد المزيد من الحروب والأزمات، وتحلم بالازدهار والسلام والاستقرار الدائم".

على صعيد آخر، حيّا عقيص أهالي بيروت الذين تحلوا بالهدوء ورباطة الجأش خلال الإحتفال الذي أقيم عند صخرة الروشة وعدم إنجرارهم الى الاستفزاز والفتنة والاحتكاك الدموي كما حصل في تجارب مريرة سابقة"، ورأى أنّ "هناك فريقاً غير قادر على التوقف عن إطلاق اللغة الاستفزازية والإستعلائية والتخوينية رغم الوضع المزري الذي بلغه، وكأنه غير آبه أو مدرك بخضوع حركة حماس وسقوط بشار الأسد ومعه محور الممانعة واستشهاد السيد حسن نصرالله".

وختم: "لم نكن نتوقع ان يخالف الرئيس نبيه بري رأي الاكثرية النيابية التي تصرّ على أن ينتخب المغتربون اللبنانيون نوّابهم الـ128، ونحن نريد ان تحصل الانتخابات اليوم قبل الغد، وقد اطلق رئيس حزب "القوات" سمير جعجع السبت الماكينة الانتخابية لنُظهر مدى جدّيتنا وإصرارنا على اجرائها".