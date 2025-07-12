Jul 12, 2025 9:22 PMClock
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عقيد في الاحتياط الاسرائيلي: تحول سوريا إلى منطقة عازلة مع إيران يغير كل المعادلة الإقليمية

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