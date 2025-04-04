المركزية - أشار عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب سجيع عطية الى أنّ "الولايات المتحدة على الرغم من انتخاب الرئيس جوزاف عون وتسمية الرئيس نواف سلام لا تزال تضغط على لبنان بشكل كبير مالياً واقتصاديّاً، وبالتالي لا يزال لبنان يعاني المآسي"، مشيرًا الى أن "مصلحة إسرائيل فوق كل اعتبار بالنسبة إلى واشنطن".

وأوضح في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "فرنسا تحاول مساعدة لبنان من خلال التواصل مع الجانب الأميركي لتخفيف الضغط عن لبنان ولكن إسرائيل أوّلاً"، لافتاً الى أنّه "لا يمكن الوصول الى أيّ إتفاق مع إسرائيل في ظلّ الخروق المستمرّة وآخرها استهداف الشقّة في صيدا فجراً، فالسيادة اللبنانية تنتهك بشكل مستمر".

وبالنسبة إلى تصريح النائب وليد البعريني عن التطبيع مع إسرائيل، أكّد أن "تكتّل الاعتدال الوطني" لم يكن على علم بهذا التصريح الذي يعبّر عن الرأي الشخصي للبعريني"، وأوضح أن "التطبيع هو الاعتراف بدولة إسرائيل ولكن أين حقوق الفلسطينيين؟ وأين موقف لبنان؟"، معتبرًا أن "لبنان يجب أن يكون الدولة الأخيرة التي تطبع مع إسرائيل وذلك بعد إقرار حلّ الدولتين وضمانة حقوق الفلسطينيين وعدم انتهاك السيادة اللبنانية".