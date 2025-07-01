المركزية - استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله الذي رحب بالبطريرك في ربوع الشمال ووضعه في أجواء الجلسة التشريعية بالامس وموقف التيار من موضوع قانون الانتخاب وحق المنتشر اللبناني بالتمثيل.

وقال عطالله عقب اللقاء: "الزيارة كما درجت العادة هي لتهنئة البطريرك انتقاله الى المقر البطريركي الصيفي في الديمان، تمنينا له طيب الإقامة وان يكون كما دائما في طليعة المواكبين للعمل الوطني وهو طبعا يشكل بوصلة العمل السياسي والوطني، وطلبنا منه تزويدنا توجيهاته".

وتابع: "كان لدى صاحب الغبطة رغبة في معرفة أجواء الجلسة التشريعية وما هي أهم البنود التي أقرت وبخاصة المتعلقة بالوضع المعيشي وإعطاء بعض الحوافز والتحسينات لمعاشات العسكريين والقضاة والاساتذة المتقاعدين والقطاع العام. وتداولنا أيضا في الاستحقاقات المقبلة لا سيما قانون الانتخابات ودراسة بعض التعديلات بشأنه وانبثاق لجنة فرعية من اللجان المشتركة".

واضاف: "كان لدى غبطته اصرار على معرفة الحقوق الأساسية المعطاة للمنتشر اللبناني ليتمكن من ممارسة حقه الوطني فاكدنا له أن همّ التيار الوطني الحر هو المواءمة بين حسن المشاركة في التمثيل والمشاركة في الاقتراع وبالتالي موقف التيار هو الحفاظ على مشاركة المنتشر واعطائه الحق بالتمثيل ونحن نرى انه الأفضل للمنتشرين كي يواكبوا العمل الوطني في بلدهم".

البطريرك الراعي استقبل أيضا وفدا ضم المطران جوزاف النفاع والخوراسقف اسطفان فرنجية وطالب دعوى تطويب البطل الإهدنية يوسف بك كرم الاب. طالبين بركته الابوية قبل التوجه إلى الفاتيكان لتقديم الوثائق المتعلقة بالتطويب.