أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، "ضرورة الإستعداد والتحضير، لخوض معركة الإنتخابات النيابية في العام 2026"، معتبرا "انها ستكون معركة صعبة عكس المرحلة السابقة، لأن هناك محاولات لعزلنا، وسوف تستمر في العشرة الأشهر المقبلة حتى موعد تلك الانتخابات،" معتبرا "ان التيار الوطني الحر، أثبت انه حالة وطنية وسيادية بحتة، يعمل لصالح لبنان وليس لمصالح خارجية.."

عطاالله كان يتحدث خلال، حفل عشاء، أقامه في دارته في السعديات، لقطاع الإغتراب والإنتشار في "التيار الوطني الحر".

وقال: "علينا الوحدة والتضامن في ما بيننا، لأن المعركة علينا كبيرة جدا، وكل واحد منا بحاجة الى الآخر، لنكون جنبنا الى جنب مع بعضنا البعض اكثر من أي وقت مضى، فنحن نمر بمرحلة صعبة وقد تكون تشبه 17 تشرين، لذلك علينا ان نكون ضمانة لبعضنا البعض كما يقول الرئيس ميشال عون"، معربا عن أمله ان من بقي من التيار، بعد موجة 17 تشرين، وما زالوا على ثبات، هؤلاء لن يهتزوا، وهم الحجارة التي نبنبي فيها البنيان، لذلك علينا أن نوسّع انتشارنا اكثر كما قال رئيس التيار الوزير جبران باسيل .."

وشدد على أهمية التواصل، لافتا الى ان الوزير باسيل بالأمس شرح في خطابه عناوين المرحلة وكل الظروف والأوضاع التي نعيشها وتواجهنا... سحب السلاح وغيره.

وتابع: " نطلب من كل الإنتشار ان يسوّق فكر التيار، الذي يتحدث عن انتخاب الانتشار للنواب الستة، وفي حال اي تغيير او تعديل بقانون الانتخاب، علينا ان نكون حاضرين للتصويت لكل اعضاء التيار في الداخل والخارج".

وختم عطاالله بالتشديد على ضرورة الاستعداد والتحضير جيدا للإنتخابات النيابية في العام 2026 لنحقق النجاح الأكبر ونأتي بنواب جدد، مؤكدا "الوقوف الى جانب الاغتراب لتحقيق الانتصار ونشر فكر التيار، الذي أثبت انه حالة وطنية..."، مؤكدا "العمل على بناء الدولة التي نحلم بها جميعا، فنحن بحاجة الى ان نقنع الشباب البقاء في لبنان، فيكفي سفر وهجرة للشباب ..معربا عن امله ان تتحسن الأوضاع في لبنان شيئاً فشيئا ..".