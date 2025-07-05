اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله أنه "كان يجب على الحكومة أن تبحث في استراتيجيّة دفاعيّة منذ استلامها الحكم وطريقة تسليم السلاح تكون في الحوار".

وقال عطالله في حديث لـmtv: حزب الله لا يردّ على أي إعتداء إسرائيلي ونحن ما زلنا في حالة حرب في ظلّ الإعتداءات الإسرائيليّة وسلاح "الحزب" لم يعد رادعاً لإسرائيل.

وتابع "لن نسمح بالكلام الذي عدنا نسمعه عن وضع لبنان تحت السيطرة والوصاية السورية وعلينا أن نكون جميعاً خلف الدولة ويجب البدء بالسلاح الفلسطيني وملف النازحين لأنه بمثابة قنبلة موقوتة".

ورداً على سؤال، قال: "تنظيم "داعش" موجود ويشكّل خطراً كبيراً على لبنان وعلى الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات تجاه النازحين وإيقاف كل التسهيلات السابقة لهم من ضمنها التعليم والاستشفاء".

وحول السلام مع إسرائيل، قال: "الطريق إلى السلام مع إسرائيل يمر حصراً بحل الدولتين وإذا لم يتحقق هذا التفاهم فالهدنة تصبح الخيار البديل".

وفي ملف الانتخابات النيابية، ذكّر عطالله أن "سنة 2016 كل الكتل النيابية وافقت على قانون الانتخابات فدعونا نطبقه كما هو والمغترب اللبناني موافق عليه ومقتنع بمن سيمثله".