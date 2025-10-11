Oct 11, 2025 10:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عضو بلجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: على الأميركيين أن يعلموا أن إزعاج ناقلات النفط الإيرانية "لن يبقى دون رد"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o