Jun 30, 2025 7:59 AMClock
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عضو الهيئة الإداريّة في رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال لصوت لبنان: اضراب تحذيري لموظفي الادارة العامة ايام الاربعاء والخميس والجمعة، واضراب مفتوح لاحقاً في حال عدم تحقيق المطالب

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