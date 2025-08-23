11:08 AMClock
عضو المجلسين الوطني والمركزي الفلسطيني هيثم زعيتر: جولات تسليم السلاح تشمل كل المخيمات ومخيم برج البراجنة لم يسلم أي سلاح فردي

