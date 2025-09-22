قدّم عضو الكونغرس الأميركي دارين لحود عبر “نداء الوطن”، تحليلًا دقيقًا للمشهد السياسي اللبناني والإقليمي، مشيرًا إلى أن لبنان أمام “لحظة محورية وفرصة حاسمة لإحداث تغيير إيجابي كبير، لا سيما في ما يتعلق بنزع سلاح حزب الله”.

شدّد لحود على أن نزع السلاح لا يمكن أن يكون مُجرّد مناورة تكتيكية، بل هو جانب أساسي من بسط سيادة الدولة اللبنانية. ومع تطوّر الديناميكيات الإقليمية، لا سيما مع تراجع دعم إيران لـ “الحزب”، ثمة فرصة أمام الحكومة اللبنانية لتأكيد سلطتها وتعزيز جيشها.

يسلط لحود الضوء على دور الجيش اللبناني كشريك مهم، ويدعو إلى تعزيز قدراته لضمان الأمن. ومع ذلك، يعرف لحود أن الطريق إلى الأمام محفوف بالتعقيدات، مما يجعل “الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة لتحديد ما إذا كانت الإجراءات الجريئة التي دعت إليها الحكومة ستؤتي ثمارها”. وقال إن “تحقيق تقدم ملموس يعتمد على الإرادة السياسية اللبنانية”. وأضاف “الولايات المتحدة تدعم بشكل كامل العمل الجاري في الجنوب”، مؤكدًا أهمية تحقيق نتائج ملموسة في عملية نزع السلاح، خصوصًا مع تراجع نفوذ إيران ومواجهة “حزب الله” تحدياتٍ مُختلفة.

وحول تصاعد المواقف الأميركية سلبًا أم إيجابًا، أشار لحود إلى أن المناقشات ستكون أكثر وضوحًا بعد نهاية العام، مُشيرًا إلى أن التركيز المُباشر حاليًا ينبغي أن ينصبّ على مُراقبة تحركات الجيش اللبناني في الجنوب لجهة نزع السلاح، مُؤكدًا على أن واشنطن تنوي مواصلة الضغط لتحقيق ذلك.

ولفت لحود إلى أن المسؤولين الأميركيين أكدوا خلال زياراتهم الأخيرة الأهمية الاستراتيجية للجيش اللبناني، مشيرًا إلى دور المساعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك الأسلحة المتطورة والدعم اللوجستي، المحوري في تعزيز قدراته، خصوصًا أنه يُنظر إليه بشكل متزايد كشريك أساسي في ضمان خروج لبنان من مشاكله الأمنية. وقال “في نهاية المطاف، الأفعال أبلغ من الأقوال”. وكان لحود، خلال رحلته الأخيرة قد زار جنوب لبنان، حيث عاين المواقع العسكرية الإسرائيلية واللبنانية.

وأقرّ لحود بالتقدم المستمر الذي يُحرزه الجيش اللبناني في جنوب الليطاني، لكنه أعرب عن مخاوفه بشأن وجود الميليشيات في جميع أنحاء لبنان. وقال “لا يمكن لأي دولة أن تزدهر بوجود جماعات مسلحة تعمل بشكل مستقل عن الجيش الوطني”، مُصرًا على أن نزع سلاح جميع الميليشيات “أمرٌ بالغ الأهمية، يجب أن يمتد ذلك من الجنوب إلى البقاع”.

وشدد لحود على أن الإدارة الأميركية تواصل تتبع النهج التدريجي لنزع السلاح، مشيرًا إلى إمكانية إبرام اتفاقية تعاون دفاعي بين الجيش اللبناني والولايات المتحدة. لكنه أكد أن التقدم نحو هذه الاتفاقيات يتوقف على تحقيق الأهداف الفورية أولاً. “ستكون الأشهر الأربعة المقبلة حاسمة؛ إذ ستحدد الإجراءات الملموسة، مثل نزع سلاح “حزب الله” ومصادرة الأسلحة، مستقبل التعاون العسكري الأميركي – اللبناني”.

ديناميكيات الحدود اللبنانية

في سياق متصل، لفت لحود إلى الديناميكيات المعقدة التي تشمل سوريا ولبنان وإسرائيل، مشددًا على أنها تستلزم دبلوماسية حذرة. وقال إن إسرائيل لا يمكنها تجاهل التهديدات الصادرة من جنوب لبنان، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حل متوازن لهذه الاستفزازات المستمرة. وثمّن لحود اتفاق وقف الأعمال العدائية وآلياته (الميكانيزم)، الذي أُقر في تشرين الثاني الماضي، كخطوة مهمة لخفض التصعيد تهدف إلى إدارة التوترات.

وقال لحود “لا يمكن إنكار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد تهديدات جماعات مسلحة مثل “حزب الله”. ومع ذلك، فإن تحقيق الاستقرار الدائم يتطلب من الجيش اللبناني تأكيد استقلاليته وقوته، لا سيما في نزع سلاح “الحزب”.

رغم هذه التطورات، لا يزال الطريق طويلًا أمام لبنان وسوريا، بحسب لحود، الذي قال إنه “يعتقد أن الرئيس ترامب يود أن يرى في نهاية المطاف تطبيع العلاقات بين إسرائيل وسوريا، وكذلك بين إسرائيل ولبنان. إلا أن هذا الواقع لا يزال بعيدًا”.

تحديات سوريا

وعن التغييرات السياسية في سوريا، قال لحود إنه يسود في الكونغرس شعور بالتفاؤل الحذر، مضيفًا أن قيادة الرئيس أحمد الشرع الجديدة تواجه تحدياتٍ جسيمة، لا سيما لجهة حماية الأقليات مثل العلويين والدروز والمسيحيين الأرثوذكس. وقال “يعتمد استقرار هذه المجتمعات ومستقبلها على قدرة الحكومة على توفير الأمن وتعزيز الشمولية مع تقدم البلاد”. ورأى لحود أن بناء تحالفات قوية مع الولايات المتحدة وتركيا وإسرائيل سيكون أمرًا حيويًا في إرساء إطار حكم مستقر وتعزيز السلام في المنطقة. وقال “لحسن الحظ، أدى تراجع النفوذ الإيراني داخل سوريا وتراجع نشاط الوكلاء الشيعة إلى خلق بيئة أكثر ملاءمة، إلا أن عقبات كبيرة لا تزال قائمة”.

من ناحية أخرى، لفت لحود إلى أن إدارة ترامب بدأت اتخاذ تدابير مشجعة. وتشير الاجتماعات الدبلوماسية والعسكرية الأخيرة التي ضمت الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية للولايات المتحدة على سبيل المثال إلى تفاعل إيجابي؛ ومع ذلك، يجب بناء الثقة من خلال إجراءات حاسمة على أرض الواقع. في المقابل، قال لحود إنه لا تزال هناك شكوك لدى بعض أعضاء الكونغرس بشأن انتماءات الشرع السابقة، من هنا عليه تقديم نتائج ملموسة لتبديد هذه الشكوك. ورغم أن أعضاء من الكونغرس أبدوا اهتمامًا بالتواصل مع إدارة الشرع، شدد لحود على أنه ينبغي أن تشمل المباحثات حماية حقوق الأقليات، وإعادة بناء الجيش، وتعزيز مجتمع تعددي، والسعي نحو الديمقراطية.