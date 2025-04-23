Apr 23, 2025 12:14 PMClock
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عضو الكنيست موشيه سعادة: قلت سابقا لنتنياهو إنه يجب أن نكون نحن من يوزع الطعام في غزة وهذا يعني السيطرة

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