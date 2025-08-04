تداولت وسائل التواصل الاجتماعي بيانا صادرا عن عشائر البقاع وجهت فيه الدعوة للتحرك ولحراك شعبي واسع نحو بيروت غدا الثلاثاء .

وجاء في البيان ما يلي:

"يا أهلنا الكرام، يا أحرار هذا الوطن، يا أبناء العشائر الشريفة، من أرض البقاع الصامد، من ساحات الشرف والعزة، نُطلقها دعوة صادقة وجامعة: بيروت تنادينا... والبقاع لَبّى النداء.

تدعو عشائر البقاع كافة إلى حراك شعبي واسع وضخم، والانطلاق نحو العاصمة بيروت يوم الثلاثاء الموافق 6 آب 2025، تزامنًا مع انعقاد الجلسة، في موقف تاريخي لن يُمحى من ذاكرة الوطن.

نحن أبناء هذه الأرض لن نقبل أن نُهمّش، ولن نصمت أمام ما يُحاك ضد أهلنا وحقوقنا، وسنكون في مقدّمة الصفوف:

التاريخ: الثلاثاء 6 آب 2025 الوجهة: ساحة الجلسة – بيروت المشاركة: حشود ضخمة من كل عشائر البقاع

إن هذا التحرك ليس تهديدًا، بل تحذيرًا.

ليس انفعالًا، بل موقف نابع من وجع الناس وصبرهم الطويل.

نحن عشائر البقاع، إذا حضرنا غيّرنا، وإذا قررنا فعلنا.

فليسمع الجميع: البقاع قادم... والكرامة أولًا".

في حين، نفى مصدر نيابي في كتلة الوفاء للمقاومة لـ"صوت كل لبنان" علمه بأي تحرك، مشيرا الى ان اي تحرك يعتبر تحركا عفويا ولا علاقة لحزب الله بهذا التحرك.