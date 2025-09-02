بدعوة من الإعلامي بسام عفيفي، عضو مجلس نقابة الصحافة، رئيس تحرير مجلة وموقع الهديل، أقيم حفل عشاء في دارته “بيت الجبل” في منصورية بحمدون، تكريماً لصاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور عبد اللطيف دريان.

وأكّد المفتي عبد اللطيف دريان في كلمته أنّ المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان تتطلب التروي والحكمة، مشدداً على أنّ “لا حماية للبنانيين إلا بوحدة وطنية جامعة ودولة قوية عادلة”. ولفت إلى أنّ لبنان عربي الهوية والانتماء، وأن أي محاولة لتغيير هذه الصبغة مرفوضة، مجدداً حرصه على تعزيز العلاقات مع الدول العربية، لا سيما سوريا، مصر، السعودية، ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي ما يتعلّق بالأزمة السورية، شدّد دريان على أنّها “شأن داخلي سوري”، مؤكداً رفض إراقة الدماء ودعمه لوحدة الشعب السوري وأرضه، كاشفاً أنّه وشيخ العقل عملا منذ اليوم الأول على منع انتقال الفتنة إلى لبنان.

الكلمة التالية كانت لشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى، الذي ركّز على أهمية التلاقي والتعاون بين القيادات الروحية والوطنية لمواجهة التحديات، مؤكداً أنّ ما جرى في السويداء غريب عن أخلاقيات اللبنانيين، وأن التعاون الوثيق مع المفتي دريان ساهم في تحصين لبنان من انتقال التوترات. وقال: “نحن دعاة اعتدال نرفض التطرف والتكفير والغلو، ونؤمن بالحرية والعدالة الإلهية، ولا إكراه في الدين”. وختم بالدعوة إلى إزالة الغيوم التي تظلل سماء لبنان، تمهيداً لعيش السلام الحقيقي.

أما نقيب الصحافة اللبنانية عوني الكعكي، فكانت له مداخلة أشاد فيها بدور المفتي دريان الذي اعتبره “صوت الحق في هذه المرحلة العصيبة”، مؤكداً أنّ إسرائيل تبقى العدو الأخطر على لبنان. وانتقد ظاهرة تعدد السلاح، مشدداً على أن الحل يكمن في حصره بيد الدولة وحدها، مثمّناً في الوقت نفسه دور الإعلام في الدفاع عن الوحدة الوطنية. وختم بالقول إن ما جمع الحضور في بيت الإعلامي بسام عفيفي “هو صورة لبنان الحقيقية، بلد التنوع والوحدة الوطنية”.