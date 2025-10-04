اكدت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين، ان "الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تتطلب مستوى عاليًا من الحكمة في التعاطي مع التحديات، وهو ما يجسده الأداء الحكيم والمتروّي للرئيس نبيه بري، الذي يثبت في كل مرحلة أنه صمّام أمان لهذا البلد وانه القادر بحكمته أن يمسك العصا من الوسط، وان يزن الأمور بميزان من ذهب، وان يعيد شيئًا من التوازن إلى الحياة السياسية اللبنانية، ويهدّئ الرؤوس الحامية، ويلجم مشاريع الفتنة في زمن نسمع فيه من جديد لغة الإقصاء والعزل والاقتتال والاستقواء بالخارج وحتى بالعدو الإسرائيلي دون خجل أو حياء".

كلام عز الدين جاء خلال رعايتها لحفلي تخريج طلاب في كل من القليلة والبص في منطقة صور، بحضور عدد من الفاعليات الأهلية والاجتماعية والحزبية، ودعت الى "التعبئة السياسية والشعبية لضمان أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستكون نتائجها حاسمة في تحديد مستقبل لبنان"، مؤكدة أن "أهالي الجنوب أثبتوا وعيًا سياسيًا عاليًا في أكثر من محطة وخاصة تجاه التحديات الكبيرة التي فرضتها الحرب الاسرائيلية الأخيرة".

وشددت على "ضرورة ان تولي الحكومة اللبنانية الاهتمام اللازم بالجنوب، والعمل على وقف الاعتداءات والاغتيالات التي تتخذ منحى اكثر خطورة في ظل ‎التهديدات الإسرائيلية المتصاعدة والتصريحات المتكررة من قادة الاحتلال عن "إسرائيل الكبرى"، مشيرة الى "التحوّل الخطير في طبيعة الاعتداءات الإسرائيلية، من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في العمل الحربي والاستخباراتي"، مؤكدة أن "الرد يتطلب من الشباب والطلاب اللبنانيين مراكمة المعرفة وسدّ الفجوة الرقمية والذهاب الى التخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة، من الذكاء الاصطناعي، إلى الأمن السيبراني، والطاقة المتجددة".