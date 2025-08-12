المركزية- على اثر تصريحات امين عام مجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني بشأن قرار الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، أصدر الشيخ خلدون عريمط رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام البيان التالي:

ان التدخل السافر والوقح والمرفوض لأمين مجلس القومي الايراني علي لاريجاني بالشأن اللبناني؛ ومحاولاته مع مسؤولين ايرانيين اخرين التشكيك وألاعتراض على قرار الحكومه اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ؛ هو تدخل مرفوض ومدان من الشعب اللبناني سواء كان هذا التدخل من النظام الايراني او من العدو الصهوني؛

وليعلم لاريجاني والعدو الصهيوني معا؛ ان مسألة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني؛هي مسألة داخلية لبنانية غير مسموح لاي طرف التدخل به ومن حق الدولة اللبنانية ومؤسساتها كبقية دول العالم ان تمارس سيادتها وتمنع اي سلاح غير شرعي على اراضيها؛ وتصريحات لاريجاني وهو بطريقه الى لبنان يؤكد بان سلاح حزب الله في لبنان كسلاح الحشد الشعبي في العراق هو جزء لا يتجزأ من المشروع الصفوي الايراني المرفوض جملة وتفصيلا من اكثرية الشعب اللبناني والعربي؛ وان قرار الحزب وسلاحه سلما او حربا في طهران وليس في لبنان؛

ولذلك ندعو الحكم والحكومة الى رفض زيارة المسؤول الايراني علي لاريجاني وابلاغه بالطرق الدبلوماسية بأنه غير مرحب به؛ وغير مرغوب به وبزيارته الى لبنان؛ وليبلغ لاريجاني وحكومته وحرسه الثوري ان لبنان لا يمكن ان يكون حديقة خلفية لايران ومشروعها في المنطقه؛ كما لا يمكن ان يكون جزء من المشروع الصهيوني التلمودي المعادي؛ وان التدخل الايراني بالشأن اللبناني والعربي بحجة مقاومة العدو الصهيوني ونصرة الشعب الفلسطيني؛ لم يعد له اية مصداقية ؛ وخاصة بعد مسرحية المناوشات المضبوطه والمبرمجه بإتقان بين العدو الصهيوني وايران مؤخرا وبرعاية امريكية مكشوفه اعلنتها الادارة الامريكية بأكثر من مناسبة٠