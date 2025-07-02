Jul 2, 2025 11:27 AMClock
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عربيد: المجلس سيكون كتلة طاقة للجهد الوطني وهو يحاول أن يعمل ضمن القدرات المتوفّرة وهو يتطلّب التجديد ليتناسب مع تطلّعات اللبنانيّين

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