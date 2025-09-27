Sep 27, 2025 11:00 PMClock
أبرز الأحداث
عراقجي: هدف الغرب كان ابتزاز إيران بشأن النووي والحصول على تنازلات منها ولن نقبل بأي مطالب مهينة ونسعى إلى اتفاق عادل ومتوازن

