Jul 9, 2025 11:26 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي: نتلقى رسائل أميركية لاستئناف المفاوضات لكن على إدارة ترامب إثبات أنها لا تنوي إساءة استخدام التفاوض

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o