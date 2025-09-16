10:03 AMClock
أبرز الأحداث
عراقجي: ما كانت تؤكد عليه ايران لسنوات أصبح اليوم حقيقة مؤكدة لجميع الدول وهو أن الكيان الاسرائيلي يعتبر التهديد الرئيسي للمنطقة وأن عدوانه لا نهاية له

