Jul 12, 2025 3:56 PMClock
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عراقجي: لن نقبل بأي اتفاق لا يشمل حقنا في تخصيب اليورانيوم ولن نتفاوض بشأن قدراتنا العسكرية

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