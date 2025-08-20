Aug 20, 2025 2:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي: لم نصل إلى مرحلة تسمح بمفاوضات نووية فعالة مع أميركا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o