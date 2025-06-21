Jun 21, 2025 6:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

عراقجي لـ NBC نيوز: إيران غير متأكدة من أنها يمكن أن تثق بالولايات المتحدة بعد الهجوم الإسرائيلي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o