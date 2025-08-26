أكّد وزير الخارجيّة الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ بلاده "لا تتدخّل في شؤون لبنان الداخليّة"، موضحًا أنّ تقرير مصير سلاح حزب الله "يعود إلى الحزب نفسه والحكومة اللّبنانيّة واللبنانيّين". واعتبر أنّ خطط نزع السّلاح "إسرائيليّة بالكامل"، مشيرًا إلى أنّ ما يُطرح راهنًا "يهدف إلى إضعاف لبنان وتجريده من عناصر قوته".

وقال عراقجي إنّ حزب الله "طرح فكرة الحوار الوطنيّ لتحديد الاستراتيجيّة الدفاعيّة"، مضيفًا أنّ طهران مطمئنة إلى أنّ "إسرائيل تريد دولًا ضعيفة ومبعثرة"، بينما تبقى المقاومة في لبنان "عامل ردع وتوازن" رغم الضغوط.

وفي الشأن الإقليميّ، أوضح أنّ إيران "مستعدة للتعاون مع السعوديّة بشأن الملفّ اللّبنانيّ"، كاشفًا أنّ لقاءه الأخير بوزير الخارجيّة السّعوديّ الأمير فيصل بن فرحان "تطرّق بالتفصيل إلى الوضع في لبنان، رغم تباين وجهات النظر، لكن بنقاش هادئ وإيجابيّ".

ودعا عراقجي الدول الإسلاميّة إلى "خطوات عملية لدعم غزّة"، معتبرًا أنّ "بيانات التضامن وحدها لا تكفي". ومن بين الخطوات الّتي طرحها: "قطع العلاقات مع إسرائيل، ووقف التبادل التجاريّ، وتوحيد الموقف في المحافل الدوليّة لإدانة الاعتداءات الإسرائيليّة".

وعن العلاقة مع الولايات المتّحدة، قال إنّ بلاده "مستعدة لمفاوضات غير مباشرة" بشرط "ضمانات بعدم الاعتداء العسكريّ"، مؤكّدًا أنّ "أي محاولة لانتزاع ما فشلت به الضربات العسكريّة لن تنجح على طاولة المفاوضات". وشدّد على أنّ موقف طهران "لم يتغيّر"، وأنّها تسعى إلى محادثات "عادلة ومنصفة تخدم مصالح الطرفين".

ووصف عراقجي العلاقات مع الرياض بأنها تمرّ بمرحلة "غير مسبوقة من التعاون"، كاشفًا عن "لقاءات مباشرة" جمعته بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، معتبرًا أنّ "الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا عبر التعاون بين البلدين"، ومشيدًا بموقف المملكة خلال "المواجهة الأخيرة مع إسرائيل"، وواصفًا إيّاه بأنّه "قويّ وممتاز".

وأكد عراقجي أننا لا نتدخل في لبنان ولكن لنا رأينا.

وفي الملفّ السّوريّ، جدّد دعم بلاده "لوحدة الأراضي السّوريّة" ورفض "أي مسعى لتقسيمها"، موضحًا أنّ "الاعتداءات الإسرائيليّة هي نتيجة تقديم تنازلات مفرطة"، وأنّ غياب الاستقرار "يحوّل سوريا إلى بيئة خصبة للجماعات المسلحة". كما أكّد أنّ سياسة إيران الرسميّة "تدعو إلى السلام وحرية الملاحة في الخليج"، رافضًا "اتهامات التهديد بإغلاق مضيق هرمز". وكشف أنّ إسرائيل "حاولت خلال حرب الـ12 يومًا استهداف منشآت نفطية إيرانيّة لإشعال حرب نفطية"، لكن طهران "منعت انتقال المواجهة إلى الخليج".