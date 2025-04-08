Apr 8, 2025 5:54 PMClock
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عراقجي في مقال ل"واشنطن بوست": مستعدون للانخراط بجدية في المحادثات مع واشنطن

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