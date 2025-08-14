في تصريح يعكس الموقف الإيراني الثابت تجاه المقاومة في لبنان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح أن "السلام في المنطقة سيكون أقل استقرارًا دون سلاح المقاومة"، في إشارة واضحة إلى الدور الذي يلعبه حزب الله في التوازنات الإقليمية، لا سيما على الساحة اللبنانية والجنوب المحاذي للحدود مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عراقجي أن المقاومة "تمثل عنصر ردع أساسيًا في وجه التهديدات الإسرائيلية المستمرة"، مشددًا على أن "أي محاولة لنزع سلاحها ستُفسر كإضعاف للجبهة اللبنانية في مواجهة العدوان".

وفي السياق نفسه، أكد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن "حزب الله كيان مستقل في قراراته، ويتخذ مواقفه انطلاقًا من المصلحة الوطنية اللبنانية". وأضاف: "لا نية لدينا، ولا رغبة، في التدخل بالشؤون الداخلية للبنان. نحن نحترم سيادة هذا البلد وندعم استقراره ووحدته".