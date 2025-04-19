Apr 19, 2025 5:25 PMClock
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عراقجي: جلسنا 4 ساعات للتباحث في روما وتوصلنا إلى مجموعة من التفاهمات والجولة الثالثة ستكون فنية على مستوى الخبراء

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