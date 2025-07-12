Jul 12, 2025 3:41 PMClock
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عراقجي: تفعيل آلية الزناد سيعقّد الملف النووي الإيراني ولن يقدّم أي حلول

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